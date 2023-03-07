FT：麥卡錫擬4月在加州會晤蔡英文

英國金融時報 (FT) 報導，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 研擬 4 月初在美國加州會晤總統蔡英文，而非原本盛傳的台北。

根據 FT，蔡英文「說服」(coninced) 了麥卡錫，兩人已達成共識將在加州會面，以避免共軍去年夏天在前議長裴洛西訪台後的激烈回應重演。

根據報導，蔡英文下月將出訪中美洲瓜地馬拉和貝里斯，並拜訪美國加州和紐約。她也決定接受邀請，在南加州的雷根總統圖書館發表演說。雷根基金會證實發出邀請。

蔡英文 2018 年也曾訪問過雷根總統圖書館並發表談話，但當時沒有舉行正式的演說。

美國前任眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 去年 8 月成為 25 年來首位訪台的美國議長後，中國解放軍曾舉行大規模軍事演習。而麥卡錫去年夏天曾說，若當選議長希望能訪問台灣，之後引起各方揣測。

麥卡錫今年多次對媒體表示，中國無權對他的出訪行程置喙，但也說尚無訪台計畫。自裴洛西訪台後，已有多位美國議員訪台。

FT 指出，麥卡錫認為台灣對北京回應的擔憂是合理的，之後蔡英文的團隊便提出不妨藉由在美國短暫停留的機會碰面。麥卡錫辦公室拒絕對報導置評。

另外，路透也引述一名知情人士說，蔡英文下月出訪中美洲將途經加州，麥卡錫屆時可能與她會面。另一名知情人士則說，假使兩人 4 月會面，也不完全排除麥卡錫日後訪台的可能性。

麥卡錫訪台與否在華府有兩派意見，支持訪台的一派認為，應該藉由訪台展現美國對台灣的支持，反對者則說，高調訪台反而會激怒北京，對台灣並無幫助。

FT 訪問美國企業研究院 (AEI) 亞洲專家 Eric Sayers，他認為，麥卡錫展現對台支持最好的方式，是在美國會晤蔡英文。

他說：「這將完成麥卡錫升高議題關注、並表達支持蔡英文的目標。讓會面在美國而非台灣舉行，也能讓北京更難以用他們在裴洛西訪台後的同樣方式回應。」