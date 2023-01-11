森崴能源旗下九崴電力與台電簽約 2026年供應南科600MW電力

森崴能源 (6806-TW) 旗下九崴電力今 (11) 日與台電完成「115 年商轉燃氣機組電力採購案」簽約，預計 2026 年 6 月將可為大台南生活圈與南科提供 600MW 電力，以支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠 2025 年除役後的電力缺口。

同時，為打造台灣第一個淨零天然氣電廠，九崴電力原計畫中 25 公頃基地共興建三期的天然氣電廠，決定終止第三期開發計畫，將第三期建廠用地配合其他綠地，挪出 15 公頃面積打造「台南之肺」，意即將 60% 以上主要土地規劃成為森林生態公園。

九崴電力表示，未來除種植台灣原生種樹木外，也將與大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，此不僅將提供周遭居民更好、更潔淨的生活環境，增加戶外休閒、運動的好去處，進一步提升鄰近社區生活品質，如同大安森林公園帶動周邊房地產價格穩定向上。

九崴電力去年 8 月首創民營電廠先例，與中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，優先投入南科燃氣電廠附近二氧化碳封存之先期地質潛能評估、試驗場址概念性規劃及風險分析等技術合作，同時與國外知名機組大廠合作將利用最新技術的氫燃料發電，致力朝向淨零碳排。

九崴電力指出，目前規劃的燃氣管線沿線無任何住戶，空汙排放量遠低於環保規定。且天然氣管線設置檢測、嚴謹的安全監控標準均遠高於一般家用天然氣管線。

