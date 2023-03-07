市場情緒轉佳 日股升至3個月高點

日本日經指數周二 (7 日) 攀升至 3 個月高點，東證股價指數升至 2021 年底以來最高，因長期美國公債殖利率下跌，提振了投資者情緒。

不過，分析師表示，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 今晚在國會作證之前的不確定性、周五重要的美國就業報告，以及日本央行總裁黑田東彥本周退休前的最終利率決定，諸多未定的結果限制了漲幅。

日經指數最終收盤漲 0.25% ，至 28309.16 點，周二盤中早些時候觸及 28398.27 的高位，這是 12 月 1 日以來的最高點位。東證指數上漲 0.42%，收於 2044.98，此前觸及 2021 年 11 月以來最高的 2046.11 點。

野村證券策略師 Kazuo Kamitani 表示，在下周一之前，焦點將放在美國長期殖利率上，直到市場針對美國的就業數據報告做出反應。

Kamitani 認為，本周接下來幾日日股可能走低，因為在過去 8 個交易日，日經已累計上漲 4.5%。

10 年期美債殖利率亞洲時間周二回吐隔夜漲幅，來到 3.95% 附近 ，遠離上周所創下的數月高點 4.091%。

根據聯準會官員最近的建議，市場預計升息將採漸進方式，包括下周的政策會議。