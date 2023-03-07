預計美國維持高利率時間更久 2月份多數亞股資金外流

由於強勁的美國經濟數據，投資者預計，美國聯準會將持續較高利率更久的時間，這使得 2 月份大多數新興亞洲股市都出現資金外流現象。

證券交易所數據顯示，外資在泰國、印度、菲律賓和越南市場，淨賣出價值 21 億美元的股票。

其中，泰國股市遭受價值 12.8 億美元的外國資金流出，這是自 2020 年 4 月以來最大的單月淨拋售額。與此同時，印度和菲律賓股市也錄得 6.47 億美元和 1.55 億美元的外資流出。

法國巴黎銀行亞太區股票研究主管 Manishi Raychaudhuri 表示，他們認為資金流出背後的主要原因，是市場對聯準會的升息軌跡預期發生重大轉變，在 1 月底，市場對聯邦基金利率峰值的預期為 4.9%。到 2 月底時，它已經躍升至 5.5%。

美國近期公布的經濟數據中，1 月消費者通膨升幅高於預期，同時就業增長加速，這促使市場對聯準會政策的情緒發生變化。

不過，中國股市未受此類衝擊，由於中國計畫重新開放邊境，資金從南亞流入北亞股市的趨勢在 2 月份繼續。

另外，南韓及台灣股票也獲外資連兩個月買進，流入量分別為 9.18 億美元和 8.77 億美元。

印尼股市則是在前兩個月出現 15.5 億美元的資金流出後，2 月份獲得了 3.78 億美元的資金。

基金公司 abrdn 亞洲股票投資經理 Jerry Goh 表示，印尼的關鍵是能否繼續展現經濟增長，例如大型銀行的持續貸款增長和積極的消費數據。