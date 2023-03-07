出國玩貴近3成！我國前2月CPI創近15年來同期高

主計總處今 (7) 日公布 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.43%，降至 3 個月來相對低點，不過，若排除春節落點不同的季節性因素，前 2 月 CPI 平均年漲幅仍達 2.74%，創 2009 年來同期新高。

主計總處說明，從 368 個查價項目來看，上漲者多達 288 項， 權數合計 84.3%，其中，漲幅較大者有番茄漲 37.92%、國外旅遊團費漲 28.27%、高麗菜漲 22.77%、鮭魚漲 20.28%、沙拉油及調理油漲 17.35%、雞蛋漲 11%。

此外，番石榴 (芭樂) 漲 8.35%、糕餅點心漲 8.02%、旅館住宿費漲 6.91%、西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 6.52%、豬肉漲 6.50%、麵包漲 5.92%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 5.90%、衛生紙、面紙及紙巾漲 5.85%、衣服清潔劑漲 5.14%、鮮奶漲 4.57%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.38%、雞肉漲 4.01%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.63% 等。

以上顯示，食物類和民生用品漲幅最劇烈，因此造成一般大眾對通膨高漲特別有感。

主計總處說明，今年農曆春節連假較去年提前，產生的暫時性漲價因素至 2 月已消退，加上通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，2 月 CPI 漲 2.43%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.55%。

圖表：主計總處提供。

從七大類中來看，食物類漲 4.29% 最多，其中，蛋類受供給減少及飼養成本提高影響，漲 11.08%，肉類因飼養成本提高，漲 5.13%，而食用油、蔬菜、調理食品、水產品、乳類和外食費也分別漲 11.05%、7.76%、6.04%、4.83%、4.02% 和 3.85%。

居住類漲 2.45%，主因住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 3.25%、2.71% 和 2.33% 所致。

主計總處進一步說明，若排除春節因素，以前 2 月平均 CPI 來看，仍是食物類漲 4.77% 最高，主要因蔬菜漲 17.65%，加上外食費、蛋類、肉類和水產品價格上漲，而教養娛樂類也漲 3.32%，反映國外旅遊團費飆漲 35.81%。

觀察主要國家 (地區) 物價，1 月我國漲 3.05%，歐元區漲 8.6%，新加坡漲 6.6%，美國漲 6.4%，南韓漲 5.2%，日本漲 4.3%，香港漲 2.4%，中國大陸漲 2.1%；而前 2 月我國漲 2.74%，歐元區最新公布漲 8.6%，南韓漲 5.0%。