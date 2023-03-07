兩大動能推升 健喬2月、累計營收雙創同期高

健喬 (4114-TW) 今 (7) 日公告營收，受惠子公司業績成長、國內處方藥市場需求不減，2 月營收 3.47 億元，月減 17.91%、年增 39.54%；前 2 月營收 7.69 億元，年增 22.51%，單月、累計營收雙創歷史同期新高。

健喬說明，2 月營收較去年同期成長，主因是子公司優良生醫及香港子公司業績年成長破 5 成，加上全球缺藥荒未解，國內處方市場需求不會減弱，加上海外市場成長持續看好。

優良生醫是 2022 年 1 月從健喬分割出來，專注在消費性 OTC(處方藥) 市場，去年營收達到 7.3 億元，較未分割前的優良化學消費事業部門營收成長超過 6 成；今年 2 月則在新保健品以及各大連鎖藥局的 OTC 產品熱銷，推升單月營收年增 5 成。

另外，優良生醫有集團製藥 GMP 的工廠資源，透過垂直整合熟悉通路需求，加上健喬集團過去與日韓藥廠策略聯盟、建立緊密關係，可以引進日韓 OTC 產品，將成為連鎖藥局的重要銷售平台，在 OTC 市場不受健保價壓抑的經營環境下，有望帶動未來營收成長。

根據工研院推估，未來全球銀髮產業市場將達到 37.38 兆美元，台灣則會到新台幣 3 兆 5937 億元，2025 年台灣成為「超高齡社會」，預計將有 470 萬高齡人口，消費性的指示用藥及保健品市場將是兵家必爭之地。

香港子公司方面，隨著布局香港市場大型醫院的行銷策略奏效，主力產品都較去年同期成長三倍，推升香港子公司 2 月業績比去年同期成長近 6 成。