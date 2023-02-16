短期期權爆炸式增長 小摩警告：恐衍生「波動性末日2.0」

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 警告，短期期權正在爆炸式增長，並創造與 2018 年初股市波動性所引爆同一級別市場災難的風險。

2018 年 2 月發生了市場稱為「波動性末日 (Volmageddon)」的動盪，並迫使一個追蹤波動性的大型 ETN 關閉。Kolanovic 表示，最近「零日期權」的激增也可能造成市場動盪。

根據他的團隊的估計，此類短期期權的每日名義交易量，即行業術語所稱的 0DTE，約為 1 兆美元。

短期期權正在爆炸式增長 (圖表取自彭博)

Kolanovic 在給客戶的一份報告中稱，「雖然歷史不會重演，但它往往會押韻」，這些「每日和每周期權」一旦賣出，將對市場產生類似的影響。

2018 年 2 月的「波動性末日」事件，是衍生品的市場波動，最終反回去打擊其基礎資產 (本次為股票) 的最著名案例之一。

當時，一個名為 VelocityShare Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV) 的追蹤波動率基金，因為市場下跌至接近贖回線而遭到拋售，造市商被迫相對應操作，實質上又推高了風險，引發滾雪球效應，並使這一產品最終遭到贖回。影響所及，標普 500 指數在兩周內大跌 10%。

Kolanovic 指出，他的模型顯示，一旦市場出現大幅下跌，造市商被迫平倉引爆的危機，可能造成盤中 300 億美元的拋售規模。

他寫道：「鑑於當前流動性低的環境，這些資金流動可能會對市場產生特別的影響。」

0DTE 期權在 2021 年迷因股狂熱期間，首先被散戶交易員採用，在大型基金經理中也開始受到歡迎。 高盛集團編制的數據顯示，2022 年下半年，此類期權占標準普爾 500 指數總交易量的 40% 以上，這幾乎是 6 個月前的兩倍。

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