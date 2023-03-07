GOLF學用接軌聯盟助企業校園徵才 IBM成聯盟新成員

由友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創(3231-TW) 等發起的 GOLF 學用接軌聯盟，今 (7) 日宣布聯手 55 所大專院校，提供學生超過 330 堂線上課程與上千個實習機會，推動校園職場無縫銜接，協助企業提前預約人才，為學校、學生、企業創造三贏，此外，IBM(IBM-US) 日前也宣布成為聯盟新夥伴。

GOLF 表示，IBM 提供 IBM SkillsBuild 的新興科技與職場專業能力課程，成為 GOLF 學用接軌聯盟的延伸學習資源，IBM SkillsBuild 課程包含網路安全、數據分析、雲端運算等，並有設計思維 (Design Thinking) 等職場所需技能，修畢特定課程，也可獲得由 IBM 頒發、市場認可的數位證書。

GOLF 也同步與教育部前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫洽談合作，計畫內校系將提供豐富課程資源，如前瞻智慧顯示感測元件、製程、系統、影音互動與人因工程等，第一階段為新興智慧顯示科技教育聯盟由陽明交通大學擔任計畫主持，未來參與計畫學校總計將多達 15 所。

GOLF 學用接軌聯盟自 2018 年成立至今，已協助上萬名學員完課，GOLF 指出，從課程平台數據庫觀察，半導體、資通訊、光電產業等台灣熱門產業的主題學程仍是最多人報名，此外產業趨勢的敏捷開發課程也成為顯學。