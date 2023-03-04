宏碁攜集團企業前進校園徵才 瞄準新世代跨界人才

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日表示，集團校園徵才活動在 3 月正式開跑，今日也以台大校園徵才博覽會作為首站，後續將陸續前進北科大、政大、台科大等四所大學，今年也將聯合旗下子公司，招募全方位人才，除理工科外，更開發文法商領域專長，以因應集團各領域需求，並同步招募暑期實習生。

宏碁全球人資長林弘道表示，隨著宏碁將觸角延伸至不同的產業領域，管理風格轉向冒險及創新的精神，在企業內部也鼓勵員工創新創業為集團開拓新局，建立多元事業引擎，打造全新艦隊，因此將持續網羅跨界人才，與新世代攜手並行，提供國際化舞台讓人才得以發揮所長，為企業創造綜效。

宏碁一直以來皆秉持著以人為本的精神，讓每個員工都能不受性別等限制，創造自己的價值，並提供完善的福利制度，使員工能無後顧之憂地在職場上發光發熱，為獎勵生育，宏碁也為孕期間的女性員工提供友善工作環境，除既有福利外，今年更發布全新 Acer Baby - 員工育兒協助方案，讓即將分娩或育有幼兒的女性同仁得以申請遠距上班。

除此之外，宏碁也針對集團內上市櫃公司提供員工認股計畫，且於去年新增持股信託制度，截至目前已有近七成的員工的參與，鼓勵員工藉由投資及儲蓄累積長期的財富。