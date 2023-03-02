元太徵才聚焦三大領域人才 3年擬擴編近2成

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (2) 日宣布展開 2023 校園人才招募活動，鎖定招募研發、產品應用、製造生產等三大領域人才，並規劃前進陽明交通大學、清華大學、臺灣師範大學等舉辦校園徵才活動，元太說，因應擴廠需求，未來 2-3 年將招募 200 位人才；以目前台灣員工人數約 1200 人計算，將擴編近 2 成。

元太是全球電子紙產業領導廠商，以電子紙超低耗電與不自發光等顯示特性，為各式智慧應用打造永續低碳的顯示界面，應用場域包括電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、物流、醫院、交通等，此外，元太也承諾在 2030 年使用 100% 再生能源 (RE100)，並在 2040 年達到淨零碳排。

因應後疫情時代電子紙需求快速成長，元太近年陸續規劃增設多條電子紙材產線、投入新建廠房，元太指出，將在未來 3-5 年持續招募多元人才，鎖定包含具備電子材料、綠色技術、產品管理、永續經營、海外開拓市場等專業人才加入。

此外，元太說，對兼具永續環保與製造管理專業的跨領域人才，或為公司捍衛資訊安全管理的資安人才、照顧員工健康的職護等專業，也都是近年重點招募對象。

元太補充，公司重視人才培育訓練，基於 E Ink DNA「當責、團隊、創新」與「積極主動」、「追求卓越」、「促進團隊成功」、「適應變革」、「持續學習」與「創新」的六大核心職能，設計涵蓋專業與管理職能等面向的人才培育計畫，至於薪資福利上，元太近 8 年每年均為員工調薪，提供具產業競爭力的薪酬。