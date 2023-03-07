拓凱越南平陽新廠3/9啟用 海外擴產開啟新里程碑 股價登頂

碳纖維複合材料應用大廠拓凱 (4536-TW) 今 (2023) 年對航空、運動休閒及醫療三大應用的成長持積極正面看法，同時，對拓凱本身對產能擴充也進入新里程碑，拓凱在台中、廈門及越南的新產能擴張中，越南新設平陽廠將在 3 月 9 日正式啟用。

同時，拓凱在去年 3 季已賺回超過 2 個股本的有利條件之下，今 (7) 日股價上漲攻上 251 元歷史新天價，上半場的成交量並且逾 2700 張，超過昨日的成交總量。

拓凱 2022 年全年營收 109.65 億元，創新高，年增 26.16%，連續 2 年營收成長超過 2 成，2022 年前三季營收 80.28 億元，稅後純益 18.53 億元，年增 2.23 倍，每股純益 20.4 元。

目前包括車架等自行車零組件營收占拓凱營收比重達 40-50%，且在廈門、台灣中科園區及越南平陽省都有設廠，同時，拓凱主要車用客戶多中高階產品，且爲接單生產型態，目前並不存在高庫存問題，2023 年下半年的新車種開案狀況也如期，但對市況仍保守看待，後續應持續觀察新品鋪貨之後的銷量變化。

拓凱的產能並在擴充產能中，其中，以新設越南平陽廠的發展空間最大。越南平陽廠在 2019 年購地，去年初步進入試量產，預估今年正式量產後，將占拓凱自行車零組件營收的 20%，同時，越南平陽廠也預留擴充產能空間，待進一步擴充後，占拓凱自行車零組件營收比重可達 40-50%。

同時，拓凱在中科后里新廠預計在明年第四季完工，初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材、運具與電子產品等。