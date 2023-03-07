〈台股盤中〉個股輪流點火 站上15800點關卡創近9個月高點

儘管全球市場都在等待聯準會主席鮑爾發表談話和美國就業數據發布，台股加權指數今 (7) 日早盤一度翻黑，盤中成功站上 15800 點位置，再寫去年 6 月中旬以來新高，預估成交值略縮至 2200 億元，不過，仍有近 10 檔個股漲停，多方氣勢仍強勁。

各族群快速輪動中，今日機器人族群表現強勢，上銀大漲 8%，帶動所羅門逼近漲停，直得漲半根停板，亞德客 - KY 也漲逾 1%。

資安族群陸續有表態，零壹一度漲停，安瑞 - KY 漲近半根停板，瑞祺電通和立端漲 1% 之上。

證券族群少見連袂上攻，致和證漲停，宏遠證、福邦證和群益期漲 2% 上下，群益證、統一證穩在盤上。

觀光飯店族群再度轉強，洛碁續攻漲停，夏都一度漲停，亞都、寒舍均漲 3% 之上，海灣和力麗店漲 2% 之上，富野、雲品和國賓也有 1.5% 左右漲幅。

個股不少有多方各自點火，港建 *、建碁和大魯閣漲停，所羅門一度漲停，榮剛漲逾 8%，同致、昇佳電子、先進光、為升、台航、華新、緯軟、佳凌、艾美特 - KY 均漲超過半根停板。

元大投顧指出，目前大盤月 K 棒已收復去年 6 月實體長黑 K 的三分之一，月 KD 指標開口擴張向上，月 MACD 柱狀體正值持續增加，周 KD 指標維持高檔鈍化，台股延續多方趨勢不變。

不過，元大投顧提醒，大盤自 1 月底至今融資餘額增幅逾 8%，投資人仍需留意逢高獲利了結的調節訊號。