〈美股盤後〉鮑爾將赴國會作證 那指費半終結連二紅

投資人等待聯準會主席鮑爾的國會證詞以及就業數據，美債殖利率回升，市場漲勢遇阻，美股主指週一 (6 日) 收盤漲跌不一。

蘋果勁揚近 2%，道瓊指數收紅 42 點，盤中一度升逾 150 點，連續第四個交易日走高。標準普爾 500 指數微漲 0.1%。不過，那斯達克綜合指數收黑 0.11%，費城半導體指數下滑逾 1%，終結先前兩個交易日走升局面。

政經方面，紐約聯邦準備銀行週一發布最新報告顯示，2 月全球供應鏈壓力指數為 -0.26，自 2019 年 8 月以來首次為負值，預示歷經疫情以來的三年動盪，供應鏈已恢復正常，也可能表明通膨走軟。

美國已公布規模約 520 億美元的《晶片法案》補助細節，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一稱，放棄股票回購 5 年的企業將優先獲得補助。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週一指出，白宮近期將會公布聯準會新任副主席人選的最新進度，同時正關注加密貨幣友善銀行 Silvergate 營運危機問題。

外媒報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃 4 月初在加州會晤台灣總統蔡英文，而不是台北，避免刺激北京。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.76 億例，死亡數突破 687 萬例。

週一 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 6 個板塊收黑，材料板塊跌幅最大 (-1.65%)，非必需消費品 (-0.71%) 和房地產板塊 (-0.40%) 亦敬陪末座。反之，資訊科技漲幅最高 (+0.53%)，其次為通訊服務 (+0.46%) 和公用事業 (+0.43%)。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.58%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62%；Meta (META-US) 跌 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.21%。

道瓊成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.07%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.77%；波音 (BA-US) 下跌 1.48%；Merck (MRK-US) 上漲 3.95%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.55%；Visa (V-US) 上漲 1.33%

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.41%；AMD (AMD-US) 跌 0.44%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.35%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.50%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.55%；高通 (QCOM-US) 跌 0.96%；美光 (MU-US) 上漲 0.088%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

企業新聞

高盛 6 年來首次建議「增持」蘋果後，蘋果 (AAPL-US) 走高 1.85% 至每股 153.83 美元。高盛分析師認為，蘋果的安裝基礎成長、服務的長期成長以及新產品創新應該足以抵銷產品營收的周期性逆風。

此外，多個消息來源透露，蘋果計劃在本週舉行春季新品發布活動，iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro 也將各新增一款黃色調款式。

儘管特斯拉再祭出價格戰，特斯拉 (TSLA-US) 仍跳水 2.01% 至每股 193.81 美元。特斯拉下調在美國 Model S 和 Model X 的售價，此為該公司今年來第 2 次調降美國車輛售價，以推動第一季最後一個月的銷售。此前執行長馬斯克在「投資人日」(Investor Day) 曾表示，最近降價行動已經帶動需求升溫。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62% 至每股 256.87 美元。OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，微軟不斷擴展著人工智慧 (AI) 應用範圍，微軟的雄心是將 AI 引入各行各業，藉此重塑生產力。

美國國會推動禁止中國字節跳動旗下的熱門影音分享軟體 TikTok 的呼聲越來越高，Snap (SNAP-US) 週一股價飆升 9.48% 至每股 11.66 美元。

經濟數據

美國 1 月耐久財訂單月率修正值報 - 4.5%，預期 - 4.5%，前值 - 4.5%

美國 1 月工廠訂單月率報 - 1.6%，預期 - 1.8%，前值 1.7%

華爾街分析

華爾街知名空頭、摩根士丹利分析師 Michael Wilson 指出，熊市反彈還沒有做好結束的準備，如果美債殖利率和美元繼續下跌，預計美國股市短期內會上漲。

Evercore 分析師 Krishna Guha 研判，鮑爾本週可能強調「經濟顯著彈性，及有跡象表明將通膨恢復到聯準會目標的過程將是漫長而坎坷」，但估計鮑爾不會轉為極度鷹派或提高市場對升息 2 碼的預期。

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「考慮到這是可能會改變市場方向的重要一週，市場謹慎做法是切勿操之過急。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主