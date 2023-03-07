市場觀望壓抑多頭 電傳撐場 台股平盤震盪

受市場觀望氛圍影響，台股今 (7) 日小漲 0.36 點以 15763.87 點開出，昨日風光的光電族群今天反轉翻黑，早盤資金持續流向電子，生技、觀光等族群也是買單敲進標的，早盤指數持續在 15750 點附近震盪。

聯準會主席鮑爾即將出席國會聽證會，鮑爾談話前夕，不只美股漲勢受阻，台股也受市場觀望心態影響，今天開盤後持續在平盤上下震盪，電子權值股早盤同步轉弱，拖累盤勢上攻力道。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW) 今天以 521 元開出後，持續在平盤下震盪，盤中股價持續在 520 元附近震盪；聯電 (2303-TW) 以 51.5 元開出後，盤中跌幅一度超過 1%，早盤股價持續在 51 元上下震盪。

光學股多頭氣勢曇花一現，指標股大立光 (3008-TW) 今天以 2445 元開出後，盤中跌幅逾 1.5% 股價低點下壓至 2410 元，其他包括玉晶光、新鉅科、揚明光盤中同步在平盤下鎮盪；邑錡盤中衝上漲停，股價暫時鎖在 51.8 元。

車用零組件今天頗受資金青睞，為升早盤大漲逾 4%，泰茂、同致、IKKA-KY、帝寶、朋程、茂順等也在買單敲進下拉抬早盤股價同步走揚。

生技股中包括晉弘、視陽、科妍、麗豐 - KY、葡萄王、五鼎、台耀、南光、晶碩盤中股價同步走揚，盤中分別各有 1%~3% 不等的漲幅。

觀光股中夏都盤中漲幅高達 7% 以上，寒舍、新天地、雲品、柏文、美食 - KY、國賓盤中也各有 1%~3% 的漲幅。