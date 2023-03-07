盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.43%報317.0元，成交1,939張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.43%，07日09:11報317.0元，成交1,939張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價上漲7.95%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.61%。台灣加權指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,300 張
  • 外資買賣超：+2,588 張
  • 投信買賣超：+479 張
  • 自營商買賣超：+233 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：-3 張

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