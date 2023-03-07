盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.43%報317.0元，成交1,939張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.43%，07日09:11報317.0元，成交1,939張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價上漲7.95%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.61%。台灣加權指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,300 張
- 外資買賣超：+2,588 張
- 投信買賣超：+479 張
- 自營商買賣超：+233 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：-3 張
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AI優化後報酬率
+26.92%
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原投組報酬率
+20.71%
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投組標的成分
40%
4977
20%
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20%
1760
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10%