盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.07%報297.0元，成交599張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.07%，06日09:09報297.0元，成交599張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價上漲0.88%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.21%。台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,597 張
- 外資買賣超：+2,497 張
- 投信買賣超：+115 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：-95 張
- 融券增減：-2 張
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AI優化後報酬率
+19.54%
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原投組報酬率
+10.90%
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投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
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