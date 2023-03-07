中國富豪返回購物 奢侈品產業摩拳擦掌 這兩檔看漲

中國擺脫疫情的腳步不均，但隨著經濟更廣泛開放，消費者遲早會開始彌補失去的時間。

一如歐美消費者報復性旅行一樣，中國遊客可能也將認真度假。隨著遊客重返，以澳門為中心的拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 股價自《巴隆周刊》(Barron"s) 去年 7 月推薦以來上漲約 70%。

然而，匯豐銀行分析師 Erwan Rambourg 認為，各地商店更是遊客目標，因此他將 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMUY-US) 和 Cie. Financière 歷峰集團 (Richemont ) (CFRUY-US) 的股票評級自「續抱」調升為「買進」，因為他認為中國經濟重啟將會顛覆奢侈品產業。

Rambourg 寫道，雖然中國並非他更加樂觀的唯一原因，因為歐洲大陸也沒有像許多產業管理者和我們自己預期那樣進入寒冬，且北美成長也可能在春季起步。

但中國消費者的回歸確實有眾多好處，最終可迎來先前因封控而推遲的「報復型購買期」。

《巴隆》先前報導，儘管通膨擠壓較低收入者的預算，但較富裕的消費者能可保持支出。

Rambourg 寫道，超高端市場的需求依然強勁，且富裕遊客不需要在旅行或購物中抉擇，對他們來說，購物更是旅遊期間的熱門活動，中國遊客的心態應該也是如此。

他表示，自巴黎、米蘭、東京、新加坡和曼谷的奢侈品經理獲得的反饋已映證此點。這些奢侈品經理表示，有鑑於當地與其他國家的銷售水準已經提升，不知道怎樣才能適當地歡迎中國遊客回歸。

尤其 LVMH，Rambourg 上修係因他認為近期阻力較短暫；歷峰集團則是對中國購物者的曝險最大，應該會受益於中國遊客的回歸，以及西方消費者的持續增強。

此外，一些經濟學家認為，只要中國製造業和房地產業分別出現增長和穩定跡象，美國就可以避免經濟衰退，奢侈品似乎已準備好發光發亮。