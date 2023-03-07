美股重點新聞摘要2023年03月07日

今日操盤前瞻

中國 1-2 月貿易帳、2 月外匯儲備

澳洲央行利率決議

Fed 主席鮑爾赴國會作證

FT：麥卡錫擬 4 月在加州會晤蔡英文

英國金融時報 (FT) 報導，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 研擬 4 月初在美國加州會晤總統蔡英文，而非原本盛傳的台北。閱讀全文...

鴻海電動車夥伴 Lordstown 擴產心有餘力不足 要找夥伴分攤支出

鴻海電動車夥伴 Lordstown Motors 周一 (6 日) 表示，需要找合作夥伴分攤成本，否則不得不延後為旗下首款電動車 Endurance 皮卡擴產的計畫。閱讀全文...

德國擬禁止 5G 網路使用華為、中興通訊部分零件

德國《時代週報》(Zeit Online) 周一 (6 日) 報導，德國政府計劃禁止電信商在 5G 網路中去用中國通信設備廠華為 (Huawei) 和中興通訊 (ZTE) 的部分零件。閱讀全文...

蘋果用戶龐大為一大利多 高盛六年來首次建議增持

彭博周一（6 日）報導，華爾街大行高盛分析師認為，蘋果的安裝基礎成長、服務的長期成長以及新產品創新應該足以抵銷產品營收的周期性逆風。而且歷史本益比和同行相比，蘋果估值具有吸引力，建議購買蘋果股票，此舉為近六年來首次。閱讀全文...