〈紐約匯市〉等待鮑爾證詞和就業數據 美元指數下跌

美元指數周一 (6 日) 下跌，投資人正在等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周的證詞與稍晚的非農就業報告，以了解 Fed 可能的升息幅度。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.20%，至 104.31。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「鮑爾在周二 (7 日) 和周三 (8 日) 的國會證詞，以及周五 (10 日) 的就業數據，將會是本周的關鍵事件，真正證明我們上個月取得的 1 月相關數據。」

美元指數已從 2 月 1 日觸及的九個月低點反彈，強勁的數據和居高不下的通膨，促使投資人重新定價更高的利率。

美國上月初公布 1 月非農新增就業人數意外新增 51.8 萬人，失業率為 3.4%，觸逾 50 年新低，表明勞動力市場依舊吃緊。

Rai 說：「從表面上來看這似乎有點可疑，所以本周的大量數據將告訴我們，這不只是可疑的，或者這不僅僅是季節性調整，且在關於勞動力市場的吃緊程度以及這對通膨的潛在影響方面，Fed 確實是錯的。」

周一公布的數據顯示，受民用飛機訂單驟減拖累，美國 1 月製造業新訂單下滑。另一方面，紐約聯準銀行發布報告表示，全球供應鏈已恢復正常，壓力正降至疫情以來最低水平。

鮑爾本周的證詞備受市場關注，市場將尋找任何有關 Fed 是否會依據近期數據重新加快升息步伐的新信號。

聯邦資金期貨交易員預估，Fed 在 3 月 21 日和 3 月 22 日會議上升息 1 碼的機率為 76%，升息 2 碼機率為 24%。不過有分析師指出，Fed 可能會不願意加快升息步伐，原因是這將表明央行將升息步調放慢至 1 碼的決定是錯誤的，而這可能會嚇到投資人。

中國周末設定低於預期的經濟成長率目標後，人民幣和澳幣下跌。美元兌離岸人民幣升 0.8% 至 6.9518 人民幣，澳幣則貶 0.6% 至 0.6725 美元。

以 Mark McCormick 為首的道明證券 (TD Securities) 分析師指出：「中國 5% 的成長目標不盡如人意，這支持了我們的觀點，即對中國通貨再膨脹的看法過於樂觀，這可能會挑戰一些外匯指標。」

其他主要貨幣方面，歐元升 0.4% 至 1.0677 美元，英鎊則貶約 0.2% 至 1.2019 美元。

美元兌日元升 0.12% 至 135.99 日元。日本銀行 (央行) 將在本周四和周五召開利率政策會議，這也是現任總裁黑田東彥任內的最後一次會議。

截至台灣時間周二 (7 日) 約 6:00 價格: