〈台幣〉股匯雙漲 量縮連2升收30.576元

〈台幣〉股匯雙漲 量縮連2升收30.576元。(圖:AFP)
〈台幣〉股匯雙漲 量縮連2升收30.576元。(圖:AFP)

受美債殖利率回落影響，美元走軟，亞幣普遍反彈，台北股匯今 (6) 日同步走揚，新台幣兌美元匯率一度升值近 1 角，終場升勢收斂，以 30.576 元作收，升值 5.1 分，為連 2 升，整體交投略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.715 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.58 元升值開出，早盤最低 30.62 元，但隨著股市漲幅放大，匯價一度升抵 30.535 元，升值 9.2 分，台北外匯市場成交金額 7.3 億美元，元太外匯市場成交值 3.415 億美元。

台股今天開高走高，由大立光 (3008-TW) 領軍電子股走強，傳產、金融普遍在盤上表現，惟觀光類股漲多回檔，加權指數一度站上 15800 點關卡，終場上漲 155.09 點，收在 15763.51 點，仍創下近 9 個月新高。三大法人同站買方，共聯手買超 156.55 億元，外資終止連 4 賣，回補台股約 84 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.32%，日元升值 0.55%，韓元歐元升值 0.36%，越南盾升值 0.22%，新台幣與新加坡幣約升值 0.16-0.17%，人民幣則貶值 0.26%。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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