〈台幣〉表現不如韓元 量縮微升收30.627元 周線連4貶

台北股匯今 (3) 日只演了半場好戲，加權指數逾百漲點回吐，小漲 9 點作收，新台幣兌美元匯率一度回升至 30.5 字頭，盤中升幅逐漸收斂，終場收在 30.627 元，微升 0.3 分，終止連 3 貶走勢，但表現不如韓元等主要出口競爭對手，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.41 億美元。

新台幣周線連 4 貶，本周累計貶值 1.47 角，貶幅 0.48%。

新台幣兌美元匯率連日走低，下探近 2 個月以來的新低，今天匯價以 30.62 元開盤後，最高衝上 30.565 元、最低來到 30.638 元，外資近期偏向匯出，新台幣終場小升 0.3 分，收在 30.627 元，台北外匯市場成交值萎縮至 9.76 億美元，元太外匯市場成交值 4.65 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小跌 0.02%，韓元強勢升值 1.08%，日元升值 0.26%，新加坡幣升 0.12%，人民幣升值 0.1%，新台幣微升 0.01%，越南盾則小貶 0.05%，歐元也貶值 0.25%。

台股方面，由於多頭陷入觀望，大盤表現虎頭蛇尾，沒能站穩 15700 點關卡，儘管光電族群及航運股受到多頭青睞，但台積電、聯發科股價變臉，拖累加權指數漲幅收斂，終場小漲 9 點，收在 15608 點。外資提款約 21 億元，為連續 4 個交易日賣超，三大法人呈現土洋對作，合計小買 7.58 億元。

美國上周初領失業金人數下滑，表明就業市場強勁，使得升息預期再度加溫，不過，聯準會官員意見分歧，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 釋出鴿派訊號，他支持 Fed 下回升息 1 碼，預期可能在今夏暫停升息；而 Fed 理事華勒強調，若美國經濟數據過熱，終點利率恐高於 5.4%。