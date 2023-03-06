3月電視面板全面喊漲 Q2筆電面板出貨看增近2成

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日公布 3 月下旬面板報價統計，各尺寸電視面板可望全面喊漲，主因是中國 618 促銷備貨需求陸續啟動所致，此外，隨著筆電面板修正將在第一季進入尾聲，集邦也預估第二季筆電面板出貨量將季增近 2 成。

TrendForce 今日公布的 3 月上旬電視面板價格，其中 32、43、55、65 吋電視面板報價分別為 29、51、85、114 美元，除 32 吋與上月底持平外，其餘尺寸上漲 1-4 美元不等。

TrendForce 研究副總范博毓表示，經歷 1、2 月面板價格的來回攻防後，目前預期 3 月電視面板價格將全面上漲，除非主流品牌價格持續上漲外，中國 618 促銷的備貨需求也陸續啟動，預期主流品牌的面板價格也會開始調漲，估 3 月 32 吋將調漲 1-2 美元、43 吋調漲 2-3 美元、50 吋調漲 3-4 美元、55 吋調漲 4-5 美元、65 吋調漲 7-8 美元、75 吋調漲 6-7 美元。

至於 IT 面板方面 3 月也可望全面止跌，范博毓說，顯示器面板價格在經過長時間跌價後，近期隨電視面板開始漲價後，也將正式邁向止跌，另外，筆電面板則持續在面板廠透過稼動率與庫存控制得宜，且在面板價格上採取嚴守的態度，因此 3 月筆電面板價格也可望維持持平態勢。

不過根據 TrendForce 研究，首季受工作天數較少、品牌為去化庫存調降訂單影響，筆電面板出貨估僅達 3870 萬片，季減 10.4%、年減 45.6%，第二季隨著品牌庫存陸續恢復可控水位，加上工作天數增加，估第二季筆電面板出貨量將季增 19.6%、達約 4630 萬片。

TrendForce 補充，今年第一季部分品牌商用機種面板庫存已漸恢復健康，但部分品牌仍因商用機種在終端整機庫存或面板庫存水位高，減少面板採買，反觀，部分品牌對消費機種則開始對面板加單，因此第二季隨著品牌庫存調整進入尾聲，中國內需回溫與 618 備貨需求，可望讓筆電面板出貨擺脫連續五季衰退、重回成長軌道。