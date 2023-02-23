友達彭双浪卸任執行長由柯富仁接任 去年擬配息0.8元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (23) 日宣布高階人事異動，經董事會決議，彭双浪將卸任執行長職務，並由柯富仁接任執行長暨總經理一職，友達表示，彭双浪仍將繼續擔任友達董事長，並兼任集團策略長，而新人事案自 2023 年 3 月 1 日起生效。

友達今日也公告將以資本公積發放現金，去年每股擬配發 0.8 元現金股利，預計發出 61.34 億元，而以今日收盤價 18.3 元計算，殖利率約 4.37%，並決議今年度股東會將在 5 月 26 日召開。

友達表示，彭双浪領導友達擔任董事長一職，與董事會共同支持與督導公司及集團策略執行，持續制定永續綠色願景，率領產業接軌國際、推進淨零減碳的目標，落實集團 ESG 永續發展的經營方針。

此外，友達集團近年多元事業布局也持續發酵，觸角遍及顯示科技、系統解決方案、智慧製造、醫療照護、綠色能源等事業領域，友達說，未來彭双浪將以集團策略長職務，持續率領集團企業建構產業鏈生態系共榮發展，秉持 One AUO 核心精神，整合集團資源以發揮綜效，讓集團成長茁壯，厚植組織韌性以開創更多商機。

柯富仁則在顯示器產業歷經研發、工廠、事業單位歷練，累積逾 20 年完整且豐富的資歷，友達指出，其擔任友達總經理暨營運長至今，帶領團隊屢創佳績，期間經歷 2019 年產業強勁逆風、2020-2022 年新冠疫情衝擊，以及俄烏戰爭、經濟通膨、升息等總體大環境挑戰，仍發揮整合營運資源能力，引領友達以穩健步伐因應變局，深獲客戶、夥伴的信任與肯定。

友達進一步指出，柯富仁未來將升任執行長暨總經理的領導要角，負責整體營運規劃及長遠發展藍圖，推升前瞻技術研發、數位轉型、跨域整合等創新量能，加速雙軸轉型引擎動能，並培育下世代人才與產業競爭力，傾力以赴「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的使命，持續布局市場革新、擘劃未來新契機。

面對瞬息萬變的大環境因素，友達說，將以靈活決策彈性發展，沉穩面對未來的變化與挑戰，戮力創造集團整體加乘成效，並以世界領先的顯示技術與解決方案站穩根基，呼應集團企業精神「Tap Into The Possibilities」，開創未來無限可能，領航友達穩步邁向下一個新世代。