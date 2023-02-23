友達擬溢價1成 公開收購明達醫最高3成股權

面板大廠友達 (2409-TW) 因應雙軸轉型布局，董事會今 (23) 日決議通過，將透過子公司達擎，以每股 67 元公開收購明達醫 (6527-TW)5-30% 股權，若以明達醫今日收盤價 60.8 元計算，溢價約 10.19%；友達表示，期待雙方結合在光學及顯示技術優勢，成為重要策略夥伴，共同深耕智慧醫療垂直領域。

友達近年積極投入雙軸轉型，包含持續精進顯示技術附加價值 (Go Premium)、深化垂直市場應用 (Go Vertical)，而旗下達擎就專注在教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，在精準醫學、遠距醫療、個人化預防等數位化轉型的趨勢下，達擎鎖定聚焦在智慧手術室、檢測與診斷、醫療資訊整合管理等領域。

明達醫則是台灣高階眼科醫療儀器領導廠商，具備整合光學、機械、電子及軟體等技術能力，在品質系統認證累積相當經驗，目前已發展出全自動免散瞳眼底照相機等自有品牌產品，並行銷至 80 多個國家。

友達董事長彭双浪表示，明達醫長期佈局醫療領域，在眼科醫療診斷儀器的專業能力、通路資源、醫療器材製造等優勢，透過友達旗下達擎與明達醫的深化合作，期望發展具備高效率、高可靠度及精準影像的「眼科檢測診斷」解決方案，共同拓展醫療事業版圖。

明達醫董事長王威則指出，達擎身為全球前兩大專業醫療顯示面板的領導廠商，已在醫療專業顯示器積累深厚的研發量能，對達擎與明達醫組成智慧醫療生態系，樂見其成，期待未來與達擎建立更緊密的夥伴關係。

友達補充，這次股權收購將以每股新台幣 67 元作為對價，公開收購期間將自 2023 年 3 月 1 日至 4 月 10 日，預定最高收購數量為明達醫普通股 7283 仟股 (約明達醫已發行普通股股份 30%），最低收購數量為 1214 仟股 (約當明達醫已發行普通股股份 5%)，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購條件即成就。