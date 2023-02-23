TV面板業景氣反轉已至 指標性廠商部分產線已滿產滿銷

TCL 華星、彩虹股份 (600707-CN) 等指標性面板廠部分產線已滿產滿銷，DSCC 的數據也顯示，電視 LCD 面板價格將逐步小幅上揚，成為面板業景氣反轉的最新跡象。

《財聯社》報導，一位接近 TCL 華星人士透露，目前華星的稼動率大幅提升，其中部分產線已滿產滿銷。彩虹股份證券部人士亦表示，其 TV 面板產線目前是滿產滿銷狀態。

顯示器供應鏈市調機構 DSCC 的數據也顯示，從今年 3 月到 6 月，電視 LCD 面板價格將逐步小幅上漲。

《巴隆周刊》報導，從去年底到現在，TCL 股價從人民幣（下同）3.59 元逐漸爬升至 2 月 20 日收盤的 4.46 元，2 月 15 日股價更拉出一個 6.67% 的大漲幅。TCL 歷時一年多的頹勢，看起來走到了盡頭，今年來股價累計已大漲 19.89%。

另一家面板業大咖京東方，其股價也從去年年底最低的 3.22 元，漲到 2 月 20 日收盤的 4.19 元，2 月 15 日單日更勁漲 4.39%，今年來共計已飆漲 23.96%。

市場積極回應的背後，是這一輪面板周期見底的信號。新冠肺炎疫情提前透支面板產業的需求，導致去年 TCL 和京東方都曾經陷入增收不增利的困境。

CINNO 的數據顯示，全球面板廠稼動率在去年 9 月降至 60% 以下低點。隨著製造商控制產量，庫存逐漸消化，部分品牌已啟動庫存回補，帶動 10 月、11 月全球面板廠稼動率接連上升，並於 11 月達到 70%。

在面板廠連續三季控制產能後，面板價格在去年 10 月和 11 月小幅反彈。Witsview 的數據顯示，11 月 32/43/55/65 吋液晶面板價格比去年同期高 2/2/2/3 美元，12 月價格持平。

大尺寸依然是面板需求的大趨勢。群智咨詢預測，今年 TV 面板平均尺寸將增加 1.6 吋至 49 吋。整體而言，大尺寸面板更受歡迎的趨勢沒有改變。而 TCL 在大尺寸高階面板的市占率優勢，能讓其在需求回升後，繳出更亮麗的成績單。

群智咨詢的數據顯示，2021 年 TV 面板平均尺寸增加 1.4 吋至 48.5 吋，消費者仍然青睞大螢幕。2022 年全球市場平均尺寸縮減 1.1 吋至 47.4 吋，近 10 年首次出現下降，主要原因是全球消費降級，小尺寸螢幕價格較低，因此較受歡迎。