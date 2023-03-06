〈蛋價上漲〉蛋價創新高 農委會：3月底從澳洲進口500萬顆

國內面臨缺蛋危機，雞蛋批發價今 (6) 日起調漲 3 元，每台斤達 55 元，蛋價創新高，這也是一個月內二度調漲。農委會主委陳吉仲強調尊重市場機制運作，目前已確定 3 月底將從澳洲進口 500 萬顆雞蛋，還會陸續從其他地區進口，盡快補足缺口。

立法院財政等 6 委員會聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。陳吉仲會前受訪表示，蛋農與蛋商有個價格審議委員會，由於中南部遭遇禽流感，造成蛋農生產成本上漲，因此決議再度調漲蛋價。

台北市蛋商業同業公會表示，因應雞蛋產量大減、末端銷售量極佳，造成產銷失衡，與養雞協會決議反映市況，自今天起，雞蛋批發價從每台斤 52 元調漲至 55 元，產地價從本周四 (9 日) 起，每台斤 42.5 元調漲至 45.5 元，創歷史新高。

陳吉仲指出，此次蛋價調幅約在 6% 以下，期待這樣市場機制運作，可以讓整個產銷秩序更穩定，也尊重這樣一個雙方市場機制的運作結果，但農委會要強調，除了已經確定 3 月底會從澳洲等國家進口 500 萬顆之外，陸續還會從其他地區盡快補足缺口。

至於加工部分，陳吉仲表示也會再調度，會盡全力調度所有雞蛋給國人消費者使用。

陳吉仲強調，現在極力透過加工調度及進口來補足缺口，且中南部氣溫開始回穩，禽流感在這個月的影響會陸續減少，產量會陸續恢復到正常水準。

陳吉仲指出，可能有一些消費者、店家受影響，會全力滿足雞蛋需求，也會力推平價專區，像這次特別預算中，在農村、社區，還有幸福餐盒，提供消費者更多價格合理的選擇，讓大家可以消費得起的相關農漁產品。