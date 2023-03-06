國衛院新技術紅血球微囊奈米藥物載體 有望應用癌症治療

國衛院今 (6) 日公布最新研究成果，將人體內的「紅血球微囊」作為載體，進一步展開標靶癌症治療，目前已在皮下黑色素細胞瘤的動物實驗中，看到腫瘤體積縮小。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員黃東明，帶領研究團隊以人體血液中的紅血球，開發紅血球微囊 (RBC-derived vesicles, RDVs) 作為奈米載體之新穎技術，其安全性高於其他外源性載體，且能在生物體內的循環系統維持較長時間的循環與利用。

黃東明提到，以人類紅血球作為材料，在體外製成 RDVs，由於製程無須使用有機溶劑，具有高度生物安全性，解決排斥與細胞毒性的問題，此外，RDVs 能長時間在生物體內循環，更有效將所裝載的功能性分子或藥物送至生物體內的病灶處，藉此提高治療效果。

RDVs 臨床應用廣泛，例如可傳送氧化鐵粒子進入幹細胞內，並對細胞有高度安全性，可有效運用在幹細胞標定與核磁造影追蹤中；讓 RDVs 裝載光敏感物質，就可運用在光動力癌症治療中，加上 RDVs 能提供光動力治療所需的氧氣，在細胞實驗中顯著提高對癌細胞的毒殺能力。

該團隊利用 RDVs 裝載俗稱小紅莓的抗癌藥物阿黴素 (Doxorubicin, Dox)，在皮下黑色素細胞瘤的動物實驗中，讓 Dox 經由溶酶小體粒線體路徑毒殺癌細胞，縮小腫瘤的體積，且降低了 Dox 對生物體的副作用。

奈米科技與生物醫學的結合，在生活中已有許多應用，例如易於讓皮膚吸收的保養品、具有消毒抗菌功能的清潔用品等，其中發展各種不同的奈米粒子作為功能性分子載體，用於基因傳遞、再生醫學、藥物傳輸以及癌症治療更是奈米醫學應用的研究熱點。

以奈米粒子做為藥物傳輸載體，多具有可調控內容物、粒子表面容易修飾、容易合成等特性，然而目前大多數的奈米載體為外源性物質，其生物安全性、細胞毒性一直是醫學應用上的重要課題。

目前在市場上可購得或開發中之奈米載體各有其優缺點，如聚合物或無機物材料的奈米粒子，雖然可精準調控合成，但有溶解性較差或對細胞產生毒性的問題；脂質的奈米粒子合成容易但對於藥物裝載的效率較差，雖然具有較佳的生物相容性，然而都有著不可避免的問題，那就是這些奈米粒子都是以生物體外的材料經人工合成，衍生出許多令人擔憂的奈米毒性爭議。