Airbnb裁撤30%招募人員 聲明非廣泛裁員

旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 發言人周五 (3 日) 表示，本周公司已裁撤 30% 招募人員，但聲明這不代表廣泛裁員。

發言人表示，經過這 3 年，公司更精簡、更具焦，且這僅影響位於舊金山的總部公司約 6800 名雇員中的 0.4%，公司預期今年人力仍會增加。

Airbnb 上個月表示，今年人力成長率預估在 2% 至 4%，但去年增長率為 11%。

在新冠疫情大流行的 2020 年間，因全球旅遊業陷入困境，重創 Airbnb 業務，致使該公司裁員 25% 或近 1900 人。