阿聯官員否認出退出OPEC 國際油價由跌轉漲

華爾街日報（WSJ）周五（3 日）援引知情人士報導，阿聯考慮退出石油輸出國組織（OPEC），消息影響國際油價一度跌逾 2%，但不久後，阿聯官員表示沒有退出 OPEC 計畫，國際油價轉漲。

截稿前，5 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.72%，至每桶 85.36 美元；4 月到期的西德州原油期貨上漲 1.22%，至每桶 79.11 美元。

華爾街日報在報導中寫道，阿聯與沙烏地阿拉伯的裂痕日益加深，意味著阿聯正在就退出 OPEC 進行內部討論，而且阿聯若退出 OPEC，將削弱該組織在全球石油市場的影響力，消息傳出後國際油價一度下挫 2%。

然而該篇報導出來不久後，多家外媒發布「打臉」消息指出，一位直接了解此事的知情人士和其他阿聯官員均表示，相關報導「與事實相去甚遠」，阿聯並沒有離開 OPEC 的計畫。國際油價聞訊跌幅收窄，截稿前轉漲。

OPEC 代表曾透露，阿聯一直私下推動 OPEC 提高產油配額，但遭到該組織「帶頭大哥」沙國的拒絕。阿聯已公開表示，至少今年將遵守石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產協議。2 月該國能源部長接受採訪時稱，可能會在 OPEC + 討論 2024 年產量時為阿聯談判更高的產量上限。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，油價此前短線跳水是因為更擔心 OPEC + 減產協議能否維持，阿聯和沙國是兩個擁有大量閒置產能的國家。此前，交易員們普遍預計，今年剩下時間 OPEC 的產量將保持穩定。

其他分析認為，相關消息證明阿聯的野心正在不斷上升，即渴望成為能在政策上挑戰沙國的石油生產國，並將長期以來在能源和安全方面密切合作的兩國背後分歧公之於眾。

這一方面是由於阿聯的策略與沙國不同，阿聯更希望在需求枯竭之前盡可能多地出售原油，特別是趁著價格高漲的時候加速生產和銷售，畢竟其擁有世界上最大的未開發原油儲量。

同時，阿聯與沙國在地緣政治，特別是葉門衝突中的立場分歧逐漸擴大化。與沙國不同，阿聯似乎想減少與美國的對抗姿態，並更快速地修復與伊朗、土耳其和敘利亞等國的關係。

阿聯和沙國近年來也成為經濟競爭對手，沙國王儲試圖吸引更多的外國公司將地區總部遷至沙國，這直接挑戰了阿聯作為中東國際金融和商業中心的歷史地位。

有知情人士表示，61 歲的阿聯總統過去一直被 37 歲的沙國王儲視為導師，最近卻因「對領導力的不同看法」而漸行漸遠。阿聯總統的兄弟擔任該國國家安全顧問，今年 1 月的阿布達比峰會後至少一次無法與沙國王儲會面，而兩人過去關係密切並時常會晤。

有觀察人士認為，幾年前沙國和阿聯公開分裂和追求不同目標還是聞所未聞的，現在卻成為新常態。對石油市場來說，OPEC 內部分裂將給非 OPEC 產油國（如美國、加拿大和巴西），以及原油購買國（如中國、印度和日本）更多的市場影響力。