〈能源盤後〉市場靜待升息 OPEC會議前加倉意願低落 原油持續走跌

由於投資者等待聯準會 (Fed) 和其他央行預期中的升息，原油期貨周一(30 日) 收低，延續上周跌勢。

OPEC + 委員會會議結果以及 Fed 貨幣政策決議均將於周三公布，與此同時，歐盟的俄羅斯石油產品進口禁令也將自 2 月 5 日起生效。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.78 美元或 2.2%，收每桶 77.98 美元，為 WTI 最近月期貨自 1 月 11 日以來最低收盤價。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.76 美元或 2%，收每桶 84.90 美元，為 Brent 最近月期貨自 1 月 16 日以來最低收盤價。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 1.90 美元或 2.2%，收每桶 84.50 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 2.4989 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格大跌 4.7%，收每加侖 3.1108 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格重挫 6%，收每百萬 Btu 2.677 美元，創 2021 年 4 月 15 日以降最低收盤價。

市場推動力

上周原油在區間交易中失守，投資者持續評估中國放寬防疫限制後的需求前景，交易者似乎也不願在 OPEC+ 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 周三會議之前加倉。JMMC 負責審查石油市場，但無權做出官方生產政策決定。OPEC + 下一回全體會議定於 6 月舉行。

與此同時，Fed 預計周三結束為期兩日的政策會議後，將宣布升息 25 個基點，即 0.25 個百分點。歐洲央行也預計在周四會議上再次升息。

StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師周一報告指出，未來潛在升息的鷹派情緒將導致原油和成品油全面疲軟。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 認為，OPEC+ 的 JMMC 會議不太可能發出任何會讓產量政策轉變的訊號，因為從供需角度來看，市場仍籠罩在持續的不確定性中。

ING 分析報告提道，亞洲早盤原油價格上漲，係因報導稱以色列無人機疑似襲擊伊朗境內目標，但尚不清楚煉油廠的火災是否也與該襲擊相關。伊朗每日生產量略高於 250 萬桶，且近幾個月數次報導出口量增加。

然而，SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 認為，伊朗的石油生產設施主要位於該國西南部，並不是當前襲擊的目標。

他還指出，伊朗在全球原油出口國中僅列在「邊緣」地位，任何重大中斷事件都可能由 OPEC 新創的閒置產能抵消。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 指出，天然氣期貨價格跌至 2021 年 4 月以來最低點，原因是美國東海岸和中部部分地區氣溫預計回暖，導致天氣驅動的需求減弱，並強化冬季末的儲存量將超過 5 年平均水準的可能性。

天然氣期貨價格上周四收在 2021 年 5 月以來最低點，而上周五則創下連續 6 周收低。