C3.ai上季財報、財測俱佳 盤前飆漲逾18% 帶動AI股走揚

企業人工智慧 (AI) 應用軟體公司 C3.ai 周五（3 日）美股盤前股價飆漲逾 18%，除受惠其上季財報佳績和亮麗財測外，近期熱門的人工智慧（AI）題材也有所助力，值得注意的是，該股還是受散戶喜愛的一檔股票。

截稿前，C3.ai(AI-US) 早盤上漲 18.82%，每股暫報 25.32 美元。

C3.ai 的利多消息讓其他 AI 概念股也雨露均霑，包括業務支持供應商 Steelcase(SCS-US)、 BigBear. ai(BBAI-US)、對話情報公司 SoundHound AI(SOUN-US) 和泰國資安公司 Guardforce AI(GFAI-US) 的股價漲幅在 5.4% 至 12% 之間。

C3.ai 上季（截至 1/31）營收年檢 4.5% 至 6,666.9 萬美元，高於華爾街分析師預期的 6,425 萬美元，經調整後每股虧損自去年同期的 0.07 美元收窄至 0.06 美元，優於分析師預估的每股虧損 0.22 美元。

展望未來，C3.ai 預估本季（第四季）營收介在 7,000 萬至 7,200 萬美元之間，高於分析師預期的 6,985 萬美元、淨損介在 2,400 萬至 2,800 萬美元之間。另外，C3.ai 預估 2023 會計年度營收介在 2.64 億至 2.66 億美元之間，高於分析師預期的 2.61 億美元、淨損介在 6,900 萬至 7,300 萬美元之間。

Piper Sandler 分析師表示：「營收是由其基於消費的定價模式執行推動，該模式替客戶提供更大的靈活性，並且改善對其解決方案的需求。」分析師補充說，商業樂觀情緒改善帶來的利多可能會提振營收成長。