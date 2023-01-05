台光電2022年營收386.72億元創新高 將規劃南向設廠

持續擴充產能的 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2022 年全年營收以 386.72 億元改寫歷史新高，年增 0.45%，台光電除規劃在台灣桃園設立載板材料廠之外，也同時計畫赴東南亞地區設廠因應客戶端的需求。

台光電 2022 年 12 月營收 27.16 億元，月減 10.26%，年減 16.85%，2022 年第四季營收 88.88 億元，季減 10.07%，年減 12.54%，累計 2022 年營收以 386.72 億元改寫歷史新高，年增 0.45%。

台光電 2022 年前三季營收 297.85 億元，毛利率 24.59%，年減 1.21 個百分點，稅後純益 37.14 億元，年減 7.23%，每股純益 11.16 元，獲利爲歷史同期次高。

台光電指出，台光電延伸其領先同業的高階 HDI 技術基礎，滿足低軌衛星客戶對於嚴苛材料電性及多層壓合的要求，經過數年，在市場占有一席之地，市占逐年倍數成長。同時，由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊 5G 互補，隨著衛星發射數量大增，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將受惠。

台光電高階 HDI 類載板的材料，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，因為新的晶片設計功能提升，近期推出的筆電及平板新產品也採高層數多層壓合設計，也有助台光電營運。