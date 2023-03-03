〈樺漢展望〉能源監控管理系統需求佳 海外客戶上門談合作

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 積極布局軟硬體套件訂閱式服務，董事長朱復銓透露，其中，在能源監控管理系統方面，除了國內市場外，東南亞及日本的政府或企業也有興趣，後續將規劃成立專責子公司，開拓相關市場布局。

樺漢總經理蔡能吉補充，目前樺漢在軟硬體套件訂閱式服務發展出四大應用方案，能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統。

其中，在能源監控管理系統方面，蔡能吉表示，配合 2025 年全球淨零碳排的趨勢，國內政府單位也積極推動，樺漢在雙北、台中都有建置實績，目前除了其他地方政府陸續洽談外，中央單位如行政院、立法院以及國發會等，也都有在接觸。

此外，樺漢能源監控管理系統也拓展至海外市場，蔡能吉透露，像是新加坡及越南政府，還有日本企業等，都有前來洽詢合作的可能性。而網路安全管理系統，樺漢子公司瑞祺電 (6416-TW) 則協助晶圓代工龍頭建置相關系統。

供應鏈管理系統上，樺漢則運用 AI 自動化數位技術，結合開發的 EDA(電子設計自動化) 智慧雲平台，協助電子科技產業鏈強化資料分析能力、縮短決策判斷時間、優化生產與開發設計效率等，解決供應鏈零件庫存管理與調整、低碳設計等問題，也獲多家企業客戶洽詢。

樺漢強調，隨著客戶對於數位、綠色、資安三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務訂單需求持續攀高，推升訂單能見度、優化整體營運結構與永續發展。