台光電Q3獲利回升 EPS 3.93元 前9月每股賺11.16元

高階 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (28) 日公布財報，第三季稅後純益 13.07 億元，季增 20.73%，年減 27.01%，每股純益 3.93 元，累計前 9 月稅後純益 37.14 億元，年減 7.23%，每股純益 11.16 元。

台光電第三季營收 98.83 億元，毛利率 25.79%，季增 2.78 個百分點，年減 2.77 個百分點，稅後純益 13.07 億元，季增 20.73%， 年減 27.01%，每股純益 3.93 元。

台光電前三季營收 297.85 億元，毛利率 24.59%，年減 1.21 個百分點，稅後純益 37.14 億元，年減 7.23%，每股純益 11.16 元，獲利爲歷史同期次高。

台光電指出，預計在伺服器 Eagle Stream 平台的市佔率將較前一代產品大幅成長；另外，交換器 400G 產品切入大型資料中心，市占率較前一代產品也數倍以上增加，在高速低損耗網通材料大幅放量出貨帶動下，今年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收佔比也將持續提高。

台光電延伸其領先同業的高階 HDI 技術基礎，滿足低軌衛星客戶對於嚴苛材料電性及多層壓合的要求，經過數年，在市場占有一席之地，市占逐年倍數成長。

台光電強調，由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊 5G 互補，隨著衛星發射數量大增，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將受惠。

台光電高階 HDI 類載板的材料，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，因為新的晶片設計功能提升，近期推出的筆電及平板新產品也採高層數多壓設計，也有助台光電營運。