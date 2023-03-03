〈焦點股〉軍工概念股夯 高僑自動化具營收實績吸睛

〈焦點股〉軍工概念股夯 高僑自動化具營收實績吸睛。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈焦點股〉軍工概念股夯 高僑自動化具營收實績吸睛。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣軍工概念股走強，包括雷虎 (8033-TW) 及邑錡 (7402-TW) 因結盟帶動股價今 (3) 日走高，而具有軍工產品對軍方交貨實績的高僑自動化 (6234-TW) ，也預估 2023 年營收將再成長，吸引外資法人買盤注意，昨日出現買超。

以高僑的營運實績來看，2022 年第四季的營運優於第三季的 1.9 億元，全年營收 13.35 億元，年增 7.94%，且預估 2023 年將有勝過 2022 年業績表現。

高僑自動化 2022 年前三季營收爲 10.84 億元，毛利率 16.48%，稅後純益爲 1.7 億元，年增 52.96%，每股純益爲 1.69 元，前三季稅後純益已超越去 2021 全年的 1.25 億元，法人估算，高僑去年每股純益可望跨越 2 元、改寫 7 年來新高。

高僑自動化產品包括 PCB 製程的微型鑽針及自動化傳送設備，但自動化傳送設備營收比重則高於鑽針，同時，高僑自動化從 2013 年起陸續取得國防部軍備局的生產設備標案，同時，2018 年起取得軍備局生產製造中心的雲豹甲車動力底盤系統案，2022 年 1 月並與金屬壓鑄廠信鋐工業拿下 3.32 億元的動力底盤標案，依估算，高僑自動化 2022 年來自軍工產業的營收約占 30%。

高僑自動化自動化傳送設備曾應用於晶圓廠、半導體廠及面板廠，公司看好持續開發新一代自動化傳送設備開發，在企業節能減碳需求的提升下的成長。

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