五大代工廠首季筆電出貨季減1成起跳 今年仍拚逐季成長

全球消費性電子需求低迷，其中，筆電應用更首當其衝，觀察台廠五大電子代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等均預期本季筆電出貨將季減 1-2 成水準，不過隨著品牌庫存去化、新品拉貨動能，廠商普遍預期首季是今年谷底，後續逐季成長可期。

廣達 1 月筆電出貨約 310 萬台，月減 27.91%、年減 48.33%，由於首季是產業傳統淡季，加上去年基期較高，廣達先前就預期首季筆電出貨將呈現季減、年減，不過全年可望回歸傳統季節性需求，若依過去推算，廣達首季筆電出貨將季減 15-20%。

仁寶 1 月筆電出貨則達 210 萬台，月減 16%、年減 41.67%，仁寶說，整體筆電產業去化跟大家預期差不多，但受景氣下滑影響，產業展望普遍保守，估首季筆電出貨將季減 1 成以內，不過預期第一季將是今年營運谷底，第二季起將可逐季回升。

緯創、英業達、和碩 1 月筆電出貨則各約落在 110 萬台、160 萬台、35-40 萬台，普遍呈現衰退。

不過緯創、英業達過去就多以商用筆電為主要接單，因此本季衰退幅度本就可望相對較小，緯創預期，首季筆電將衰退 1 成以上，不過由於 1 月工作天數少，預期首季將可望逐月成長，全年谷底也落在第一季，後續逐季成長可期，下半年營運將優於上半年。

英業達則估第一季筆電出貨將季減近 1 成，第二季整體出貨則可望較第一季回升，依目前訂單觀察，第二季筆電出貨將可季增近 1 成，而和碩對筆電為主的資訊產品展望則相對保守，估首季出貨量將季減 15-20%，通訊產品反而有機會與上季持平，成支撐營運關鍵。