ChatGPT熱潮掀投資商機 法人點名高效運算、矽智財行情看俏

ChatGPT熱潮掀投資商機 法人點名高效運算、矽智財行情看俏。(圖：AFP)
ChatGPT熱潮掀投資商機 法人點名高效運算、矽智財行情看俏。(圖：AFP)

ChatGPT 應用程式席捲市場，投信表示，在生成式 AI 趨勢推波助瀾下，看好台灣的高效能運算 (HPC) 半導體、矽智財 (IP) 類等族群，因其研發能力領先全球技術，有望在生成式 AI 熱潮下拉抬投資行情。

富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人楊金峰表示，ChatGPT 題材掀起聊天機器人的投資熱潮，吸引科技巨頭紛紛投入人力、資本與時俱進，包括 Meta 將規劃成立團隊加速採用生成式 AI 技術，並進一步應用到旗下 WhatsApp、Messenger、Instagram 等社群軟體平台。

此外，Snap 也宣布向 Snapchat Plus 付費用戶提供聊天機器人服務，幫助回答用戶問題等，預計這波生成式 AI 的浪潮有望為科技類股注入嶄新的希望與超乎想像的潛在獲利。

楊金峰表示，這塊 AI 技術大餅不僅美國科技公司谷哥、微軟、亞馬遜搶食，就連台灣資訊科技硬體、軟體等廠商也會跟著受惠，中國則有百度、阿里巴巴跟進研發，在先前股市跌深反彈的過程中，搭上 AI 科技成長的趨勢話題，更易吸引資金進駐。

富蘭克林華美投信認為，預期聯準會的升息趨勢將在今 (2023) 年進入尾聲段，在市場轉好的投資氣氛下，建議積極型的投資人，可用逢低分批布局方式投資 AI 新科技、中國股市作為資產配置攻擊部位。

至於穩健的投資人不妨利用特別股與固定收益之債券納入核心，也能有效控制下檔風險，針對新興趨勢持續定期定額投資，相信最後終究能掌握收益並降低風險。

瀚亞投信也認為，美國等主要國家經濟可望軟著陸，以科技、外銷為主的台灣景氣可望隨著全球景氣回溫，逐步走出谷底，在台股部分，包括電子與傳產皆具新亮點，科技股有新應用題材。

舉例來說，近期市場熱議的 ChatGPT 就帶動 AI 概念股；傳產內需則有國內疫後復甦題材，看好零售與餐飲，投資人可逢上半年指數打底階段進場，迎接下半年反彈行情。

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