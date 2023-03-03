中國發展半導體產業 劉鶴：要發揮新型舉國體制優勢

劉鶴：要發揮新型舉國體制優勢。(圖: 人民網)
劉鶴：要發揮新型舉國體制優勢。(圖: 人民網)

中國國務院副總理劉鶴周四（2 日）在北京視察集成電路（積體電路）企業，並主持座談會，他說發展半導體產業，要發揮新型舉國體制優勢，並給予外籍專家真正「國民待遇」，以下是他的發言要點。

1、國家主席習近平高度重視集成電路產業發展，多次做出重要指示。

2、中國已形成較完整集成電路供應鏈，也湧現一批優秀企業和企業家，已形成很強局部能力。

3、發展集成電路產業，必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場的力量。

4、幫助企業協調和解決困難，在市場失靈領域發揮好組織作用。

5、對外籍專家給予真正的「國民待遇」，幫助企業加快引進和培養人才。

6、建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現集成電路產業健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分發揮空間。

7、廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球供應鏈穩定。

以下是報導全文

國務院副總理劉鶴 2 日在北京調研集成電路企業發展並主持召開座談會。

劉鶴指出，習近平總書記高度重視集成電路產業發展，多次做出重要指示批示，我們一定要認真學習領會、深入貫徹落實。集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，關系國家安全和中國式現代化進程。我國已形成較完整的集成電路產業鏈，也湧現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能力。尤其是我國擁有龐大的芯片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動集成電路產業發展的戰略性優勢。

劉鶴強調，發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養人才。與此同時，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。

 

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