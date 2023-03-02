中國大基金二期新動作！攜手湖北國資 入股長江存儲

中國國家集成電路產業投資基金二期公司（大基金二期）又有新動作，國家市場監督管理總局旗下企業信用信息公示系統顯示，近日長江存儲的股東結構，新增大基金二期、長江產業投資集團、湖北長晟發展等股東，這筆交易可能預告政府資本將重新湧入這個受美國制裁的產業。

據《科創板日報》報導，除大基金二期外，長江產業投資、湖北長晟發展背後的大股東，分別為湖北省國資委與武漢市國資委。

國家企業信用信息公示系統顯示，國家集成電路產業投資基金已出資人民幣 136 億元，國家集成電路產業投資基金二期認繳出資 129 億元，認繳出資日期為 1 月 31 日。這筆交易是大基金二期最近幾個月最重要的產業投資。

據《彭博》報導，上述投資規模顯示北京再次擴大對陷入困境晶片產業的支出，如今該產業正努力規避美國採取的技術限制，並因應全球需求下滑的局面。

此前中國領導人因本土晶片替代品研發缺乏進展而感到沮喪，於是在去年發起一場反腐運動，數名大基金高層中箭落馬。例如，中共中央紀委國家監委網站在去年 8 月發布訊息，華芯投資管理公司前總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違法，正接受審查調查。

值得注意的是，美國去年秋天起對中國晶片業加強出口管制，中國主要晶片廠的擴張計畫大受干擾，長江存儲被迫延後建新廠，並精簡人力。

據《日經新聞》上月報導，在長江存儲位在武漢東方 40 公里處的工廠裡，工程師和技術人員之間瀰漫一股不確定性。他們對公司 2020 年動工的第二座工廠何時才能投產感到困惑，廠房內已經架好電機設備，但還沒開始安裝晶片生產設備。

一名待了約三年的工程師說，長江存儲 1 月開始裁員約 10% 人力，應屆畢業生徵才活動也喊卡，公司內部氣氛凝重，前途不明。