中國大基金二期出資人民幣129億元 入股長江存儲

根據中國國家市場監督管理總局旗下企業信用資訊公示系統顯示，長江存儲科技控股的股東結構中，新增中國國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司（大基金二期）、長江產業投資集團有限公司及湖北長晟發展有限責任公司等股東。該筆交易可能預示政府資本將再次湧入受到美國制裁的晶片產業。

根據中國國家企業信用資訊公示系統顯示，長江存儲的股東之一中國國家積體電路產業投資基金股份有限公司（大基金），目前已出資約人民幣 136 億元人民幣；大基金二期，出資約人民幣 129 億元，出資方式均為現金加上股權。

彭博報導指出，該規模投資似乎表明，中國政府正在次加大對其陷入困境的晶片產業投資 。該產業正在努力規避美國隊技術方面的限制，同時也在應對全球需求下滑。長江存儲的交易是該基金數月來最重大的投資。

長江存儲是中國少數幾家本土晶片製造商之一，與南韓巨擘三星電子、SK 海力士競爭，為從智慧型手機到資料中心伺服器的應用程式供應記憶體晶片。長江存儲被視為中國的冠軍企業，去年被列入華府不斷擴大的美國貿易黑名單。

截稿前，長江存儲發言人並未立即回應彭博記者的置評請求，另外大基金代表也沒有對此回應。

這個神祕的大基金是北京方面向中國晶片製造商提供資金的主要工具。大基金成立於 2014 年，吸引大約 450 億美元的資本，支持幾十家公司，其中包括中芯國際 (0981-HK)。該基金主要在幕後運作，投資標準遠離公眾視野，一些分析人士表示此舉削弱了問責制。

中國官員去年開始調查大基金負責人以及與該基金有關的機構高層涉嫌貪腐。隨著調查持續進行，大基金的活動放緩。

隨華府不斷對北京實施越來越多嚴格限制，刺激中國晶片產業的需求變得越來越緊迫，然而經過多年努力，中國在縮小與西方差距方面並沒有取得太大進展。

根據長江存儲在天眼查數據庫上的最新公開註冊訊息，該公司已將業務範圍擴大到包括「技術轉型」（technology transformation），為其向其他實體轉讓技術打開大門。