消費電子低迷 傑富瑞：蘋果產品最抗壓 但此趨勢恐難持續

傑富瑞 (Jefferies) 分析師表示，蘋果 (AAPL-US) 電子產品銷售較不受經濟壓力衝擊，但這種趨勢恐無法持續下去。

通膨居高不下，電子產品公司開始預期消費者支出將呈現大眾每日處於壓力之下。百思買 (BBY-US) 周四 (2 日) 公布財報，並向投資者預警，今年消費電子產品的需求將承壓。

PC 大廠惠普 (HPQ-US) 本周表示，PC 需求持續下降，因此挫傷季度銷售。

傑富瑞分析師 Kyle McNealy 周四研究報告指出，根據其對全球網路流量的分析表明，蘋果並未如同樣那樣受到影響。「1 月份除了 iPhone 的網頁流量大致持平以外，其他蘋果產品的網頁流量月增率都遠超過共識預期。」

McNealy 認為，高於預期的網頁流量追蹤是積極訊號，表明蘋果沒有如同業承受宏觀壓力，「至少到 1 月底前是這樣。」

他維持蘋果股票「買進」評級，目標價 195 美元。蘋果周四收高 0.41%，報每股 145.91 美元，意味著目標價隱含漲幅 33% 以上。今年迄今蘋果股價上漲 12%。

然而，科技研調機構 IDC 周三下修 2023 年全球智慧手機出貨量預期，從先前估計的增長 2.8%，調整為下降 1.1%，理由是市場需求持續疲弱，以及宏觀經濟依舊充滿挑戰。

McNealy 對此也意識到風險，他維持對蘋果 2022 年和 2023 年的獲利和營收預測，但稱目前仍處於本季初期，到 3 月底前任何情勢惡化都可能令其正面看法脫軌。