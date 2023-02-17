〈財報〉PC需求下滑影響 聯想上季營收創14年來最嚴重衰退

聯想集團周五（17 日）公布 2022 會計年度第三季財報，受到全球電子產品需求下滑影響，該季營收下滑 24%，創 14 年來最大降幅。聯想集團表示，將考慮削減支出並進行人力調整。

黯淡財報重挫聯想集團 (0992-HK) 股價，周五下跌 3.14%，收每股 6.78 港元。

根據財報，聯想集團第三季（截至去年 12/31）營收年減 24% 至 153 億美元，低於 Refinitiv 分析師平均預估的 163.9 億美元；上季淨利大減 32% 至 4.37 億美元，毛利率報 17.1%，小幅上升 0.4 個百分點，基本保持穩定。

導致聯想集團業績大幅下滑的主要原因是，營收貢獻 8 成以上的智慧設備業務（個人電腦、平板、手機等）表現慘淡，該業務第三季銷售和營益分別年減 34% 與 37%。另外，在美國聯準會（Fed）持續升息下，強勢美元也給該公司帶來一定的匯損，而當季的財務費用大增至一倍以上，直接侵蝕公私利潤。

展望未來，聯想表示市場正處在消化過多庫存的過程中，這可能還需要一、兩季的時間。但楊元慶表示，設備啟用數據顯示，實際需求並沒有看上去得這麼糟糕，從今年下半年開始個人電腦市場將恢復成長。

路透報導指出，2020 年新冠疫情爆發替聯想集團及其他全球同業的電子產品設備銷售提供巨大動力，因當時許多人開始遠端工作或更替、升級自己的設備。然而，這股需求熱浪已逐漸消退，聯想集團的營收在去年的第二季（去年 7 至 9 月）就開始衰退。

IT 研究公司 Gartner 上月表示，到 2023 年，個人電腦和手機的出貨量可能會連續兩年下降。Gartner 表示，繼 2022 年下滑 16% 之後，今年個人電腦出貨量可能下滑 6.8%。

聯想集團執行長楊元慶在財報電話會議上表示，整體個人電腦和行動市場在上一季經歷「嚴重低迷」，公司正在試圖減少開支並提高效率。

聯想集團財務長黃偉明補充說，公司的目標是將營運費用減少約 1.5 億美元，以實現淨利成長一倍的中期目標，其中包括全面削減營運支出，以及在必要和是當的情況下調整人力。不過他並未詳細說明此舉是否會涉及裁員。

