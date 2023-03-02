愛普*下半年重返成長 看好將受惠ChatGPT風潮

愛普 *(6531-TW)今 (2) 日召開法說，董事長陳文良表示，庫存已降至正常水位，但第一季消費性市場需求相對疲弱，上半年將不如去年同期，但下半年可望優於去年同期，全年毛利率希望維持去年水準，並看好隨著 ChatGPT 風潮來襲，未來需要極大處理器算力與記憶體頻寬，愛普可望受惠。

陳文良表示，2022 年全球景氣反轉下滑，導致需求回落，半導體產業進入庫存調整期，而公司去年第四季本業營收雖有所下滑，幅度與同業相當，但毛利率與前幾季相近，未受到 DRAM 週期影響。

愛普 * 表示，IoT 客戶庫存調整已近尾聲，客戶新設計案數目不斷增加，一旦客戶庫存調整完畢，需求增加，IoT 營收也將隨之回升。

至於 AI 事業部，愛普 * 指出，目前正處在應用轉換期，從加密貨幣特殊市場轉換到主流 HPC 市場。未來主流 HPC 應用包括 AI，將是重點發展領域。

愛普 * 認為，目前這方面應用技術處於概念驗證階段，已有數個客戶專案正在進行中。就 3DIC 生態來說，現有晶圓代工廠在配合度上更積極，也有新的 IDM 和晶圓代工廠表達參與意願，客戶對 VHM 技術信心也因此進一步提升。

整體而言，愛普 * 表示，IoT 和 AI 是當前科技發展關鍵領域，前景看好，雖然電子產業處於庫存調整階段，營運短期內較保守，但隨著庫存去化、疫情緩解，有機會開始回溫，對後續發展審慎樂觀。

