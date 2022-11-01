談美擴大對中晶片管制 愛普*看好有利加速3DIC發展

愛普 *(6531-TW) 今 (1) 日召開法說，對於美國對中國擴大晶片出口禁令，董事長陳文良表示，還在觀察後續變化，目前影響不大，短中期或許有機會看到轉單效應，供應鏈分離、長期會帶來負面影響，但也看好有利加速 3DIC 發展。

不過，陳文良也認為，3DIC 提供新方法來提高 AI、HPC 應用性能，採用在成熟製程上，可望成為取代先進製程的替代方案，意外加速 3DIC 發展，對此樂觀看待。

愛普表示，第三季庫存已明顯降低，將持續管控庫存維持較健康水準，目前市場能見度不高，客戶第四季持續進行庫存去化，IoT 業績短期將下滑，預估相關客戶庫存調整影響將到明年上半年。

不過，董事長陳文良看好，明年有許多 IPD 新開案，就算景氣不理想，營運還是有機會成長。

愛普 * 表示，IoT 事業部雖受市場環境不佳等因素影響，導致營運下滑，但所開發的 IPD(矽電容) 產品線已有客戶小量量產中，也有多個設計導入案子進行中，由於客戶 SoC 設計周期較長，預期該產品 2024 年才有明顯營收貢獻。

AI 事業部方面，愛普指出，旗下 3D 異質整合 DRAM 及邏輯晶片 VHMTM 方案，已獲虛擬貨幣挖礦設備客戶採用，今年 9 月虛擬貨幣乙太幣共識機制從 POW 改成 POS，加速挖礦硬體市場自我淘汰，促使下代產品開發，但此變化市場早有預期，對公司未有重大影響。

愛普表示，除挖礦設備客戶外，持續與許多國際大廠深度交流，已有多個 HPC 應用項目進行概念驗證 (POC)，由於 VHMTM 為新技術，客戶為降低產品開發風險，導入新技術的第一階段是 POC，第二階段才是排入項目，第三階段才會大規模採用，技術導入時間更長，與 ASIC 設計服務客戶導入過程不同。