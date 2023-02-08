元太元月營收寫同期新高 首入選2023標普全球永續年鑑

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收，單月營收達 25.78 億元，月減 17.4%，但仍年增 9.8%，創下歷年同期新高，元太今日也宣布，首度在標準普爾全球 (S&P Global) 公布的《2023 永續年鑑》中的電子、設備及零組件產業獲評為前 10% 企業，並榮獲最佳進步奬。

元太說，永續年鑑是針對全球 61 個產業、7800 多家大型企業進行永續發展績效評比，並根據企業永續評估 (CSA) 成績挑選出 700 多家領先企業，依企業在其產業領域成績，評定為 Top 1%、Top 5%、Top 10%、最佳進步獎。

元太董事長李政昊表示，非常榮幸在入選道瓊永續世界指數 (DJSI- World) 成分股、道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets) 成分股後，入列標普全球永續年鑑 2023，肯定元太在 ESG 績效上的努力。

元太本次在標準普爾全球企業永續評比的 24 個評選面向中，除政策影響力、環境報告、社會報告上取得滿分外，在風險及危機管理、行為準則、環境政策與管理系統、勞工實務指標、職場健康安全與衛生、隱私權保護等面向，也居電子、設備及零組件產業領導地位。

根據富時羅素公布的綠色營收 2.0 數據模型，元太營收有 99.98% 為綠色營收，而為落實 RE100 2030、Net Zero 2040 兩大永續目標，元太積極導入再生能源使用，全球營運與銷售據點已在去年 12 月達到使用 20% 再生能源的 RE20 目標，其中，位於美國 Billerica、Fremont 與 South Hadley 的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，都已達成 100% 使用再生能源的 RE100 目標。