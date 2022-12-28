E Ink元太科技運用電子紙本業 結合生態圈資源推動數位閱讀

目前電腦、平板及智慧型手機等連網裝置普及，加上疫情加速教學數位轉型，被稱為數位原生世代的孩子們，從出生即在數位 3C 的環境中學習與成長。數位學習歷程的關鍵為學生對於數位內容的理解、整合分析與資訊判斷，然而學生在數位學習過程容易因電腦與行動裝置的豐富與多元的訊息、圖像與影音而分心，加上長時間使用 3C 產品，易對學童雙眼產生負面傷害。

E Ink 元太科技 (8069-TW) 於 2017 年，發起的「e 啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案，以解決「數位閱讀能力培養」與「學童雙眼保健」平衡的兩難挑戰，運用視覺友善的電子紙，打造出電子書閱讀器與內建的多元豐富電子書，結合電子紙生態圈夥伴的資源，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。

2022 年，「e 啟讀出為來」專案前進澎湖縣全縣 37 所國小，元太科技聯手振曜科技、Readmoo 讀墨電子書、玄通系統工程、旭光薄膜，與麗明營造等共 10 家生態圈夥伴，捐贈 1,000 台彩色電子書閱讀器，每台電子書閱讀器預先裝載 103 本適合低、中與高年級閱讀的電子書，總共 10.3 萬冊電子書，總捐贈價值約為新台幣 2,369 萬元。

在澎湖縣教育處規劃下，閱讀器資源分配給 13 所偏遠地區、23 所特偏地區與 1 所極偏遠地區學校，全縣共 37 所國小。而考量各地區學校的網路資源不一，E Ink 專案小組在公司內部號召志工，協助手動為每一台捐贈的電子書閱讀器登入電子書平台帳號，並將捐贈的電子書籍下載至閱讀器，讓學生收到閱讀器時，無需再登入連網，打開閱讀器即可進入閱讀的世界。

電子書閱讀器以電子紙為主要顯示螢幕，有別於一般的電腦、智慧型手機及平板電腦等螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞的閱讀感受，有助於保護學童視力。

專為數位閱讀設計的電子書閱讀器，運用電子紙的畫面持續顯示不耗電、超低耗電、陽光下可視等顯示特性，可讓學生走到哪裡讀到哪裡，運用零碎時間，進行碎片式或沉浸式的閱讀，增強閱讀素養。

電子紙僅於畫面更換時才耗電的特性，讓電子書閱讀器具有長時間待機的特色，不會因一天忘記充電就無法使用。同時，如果閱讀中斷，畫面也都能長時間顯示同一頁，讓學生隨時可在離線模式下善用下課零碎時間繼續閱讀，不需一直處在網路連線的環境中，重覆登入雲端書庫。

對於教師而言，可依照讀物的內容安排適合的教學場域，實踐數位教學的彈性，如在閱讀運動相關的書籍時，可於帶學生至陽光普照的戶外操場，將現實生活與閱讀內容結合，提升學童的閱讀興趣，而電子閱讀器在強光下的場域仍清晰可視。

專案推展 6 年以來，E Ink 元太科技緊扣「希望將數位閱讀資源帶給取得教學資源較困難的偏遠地區，與學生數眾多但非優先補助對象的非山也非市區」的初衷，挑選合適的捐贈地區。每年專案小組都會走訪計畫縣市教育處與學校，了解第一線在推動數位閱讀的困難與挑戰，因地制宜的調整專案運作方式，期許將專案資源發揮最大效益。

截至 2022 年，「e 啟讀出未來 - 電子書閱讀器行動圖書館專案」，影響力已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、以及澎湖縣，累積捐贈 2,986 台閱讀器、26 萬冊電子書，嘉惠 135 國中小學校，近 4 萬名學生，總捐贈價值達 1 億 9704 萬元。