元太去年每股賺8.69元寫新猷 擬配息4.5元

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (23) 日公布去年財報，隨著電子紙應用、滲透率提升，去年三率三升，全年大賺 99.11 億元、年增 92.5%，每股賺 8.69 元，寫新猷，董事會也決議通過去年股利配發，每股擬配息 4.5 元，若以今日收盤價 202 元計算，現金殖利率約 2.22%。

元太去年第四季營收達 85.43 億元，季增 5.42%、年增 26.24%，毛利率 57.84%，季減 2.68 個百分點、年增 15.66 個百分點，營益率 30.19%，季減 9.59 個百分點、年增 12.3 個百分點，稅後純益 18.36 億元，季減 56.68%、年增 34.51%，淨利率 21.5%，季減 30.82 個百分點、年增 1.32 個百分點，每股純益約 1.61 元。

累計元太去年全年營收達 300.6 億元、年增 53%，毛利率 53.99%、年增 10.29 個百分點，營益率 30.6%、年增 15.22 個百分點，稅後純益 99.11 億元、年增 92.5%，淨利率 32.97%、年增 6.76 個百分點，每股純益 8.69 元。

元太 1 月營收則達 25.78 億元，雖然月減 17.4%，但仍年增 9.8%，創歷年同期新高。