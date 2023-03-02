〈群創法說〉雙軌轉型首階段成果浮現 車用事業年複合成長率逾3成

左起為群創總經理楊柱祥、董事長洪進揚。(圖:取自群創法說會直播)
左起為群創總經理楊柱祥、董事長洪進揚。(圖:取自群創法說會直播)

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長洪進揚表示，群創布局雙軌轉型首階段成果已浮現，包含即將轉上市的醫療面板商睿生光電(6861-TW)、車用面板廠 CarUX 群豐駿，其中，CarUX 去年營收達 400 億元大關、第四季單季營收占比更突破 2 成，過去 3 年年複合成長率超過 3 成。

群創表示，CarUX 受惠電動車趨勢，在高階大型車用面板市場營收持續成長，去年第四季營收比重達約 21.9%，較前年同期大增 14 個百分點，且全年營收達 399 億元、年增 58%，統計 2020-2022 年年複合成長高達 30%。

群創透露，目前 CarUX 已躍居全球涵蓋歐美、中國等地知名車廠品牌一階供應商，未來也將持續尋找車用市場的策略合作夥伴，擴大在車艙娛樂、自駕導航、充電樁資訊顯示系統布局，期許能為客戶進一步提供完整的車用解決方案。

醫療事業布局上，群創也孵出小金雞睿生光電，目前是全球最大 X-ray TFT 供應商，去年底通過證交所上市審查，預計今年將正式由興櫃市場轉上市，而睿生光電未來也將聚焦在精準醫療、寵物經濟、工業檢測 AXI 等三大市場。

洪進揚表示，2023 年是群創成立滿二十周年，也達成雙軌轉型第一階段里程碑，未來群創雙軌轉型第二階段將持續運用公司在 TFT-LCD 的研發製造人才及供應鏈管理的經驗，透過投資及策略夥伴合作，將產能及製程優化再升級，提升營運能量與企業轉型價值。

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