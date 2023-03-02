去年無人繼承遺產現金4.58億元 單筆2.88億元雙創新高

根據國庫署統計，去年無人繼承遺產現金4.58億元，其中單筆2.88億元。(鉅亨網資料照)
根據國庫署統計，去年無人繼承遺產現金4.58億元，其中單筆2.88億元。(鉅亨網資料照)

財政部國庫署今 (2) 日公布 2022 年無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，合計共 55 件、金額 4 億 5831 萬餘元，其中單筆最高的金額為 2 億 8801 萬餘元，此兩金額雙雙創有統計以來新高。

根據財政部統計，從 2011 年到 2022 年期間，近 10 年來無人承認繼承的財產中，以單筆金額來看，2022 年的 2.88 億元居冠，其次則是 2013 年的 1.9 億元居次，第三名則是 2017 年的單筆 1.7 億元。

財政部國庫署副署長林秀燕表示，2017 年單筆無人承認繼承，該案的被繼承人主要是位於台北市的土地，經強制執行後，現金繳交國庫金額約 1.7 億元。

另外，統計近 10 年無人承認的繼承遺產現金繳庫金額合計共 14 億 4990 萬餘元，其中以 2022 年 4 億 5831 萬餘元居冠，其次則是 2017 年 2 億 4132 萬餘元，以及 2013 年的 2 億 2348 萬餘元。

國庫署表示，根據民法無人承認之繼承相關規定，繼承人之有無不明者，利害關係人或檢察官得聲請法院選任遺產管理人，因涉及法律、商業、地政等專業領域，因此法院多會選任律師、地政士及會計師等人士擔任。

國庫署表示，遺產管理人在清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫，其中現金部分解繳國庫，非現金部分移交財政部國有財產署。

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