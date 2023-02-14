〈群創財報〉今年資本支出估225億元 將與印企簽技轉合約

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (14) 日公告，考量印度及新興市場長期業務發展，將與印度企業 Vedanta Group 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約，協助其在印度當地建立第一條具備量產能力的 TFT-LCD 產線，此外，群創今日也公告今年度資本支出估落在 225 億元。

群創去年資本支出約落在 210 億元，今年度核准資本支出則達 225 億元，較去年實際支出小幅增加，將用於技術提升、效能改善、運作維持等。

另一方面，群創也公告，因應新興市場快速成長、全球布局策略，將與印度 Vedanta 集團及其子公司 Vedanta Displays Limited 基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立 TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點，以就近供應服務當地市場需求。

由於印度政府近年積極廣招全球企業投資、同時加大力度扶植當地企業，強化「印度製造」布局，近年就多次傳出鎖定半導體、面板顯示器等兩大領域事業，而觀察群創這次宣布合作的對象 Vedanta Group 就正是印度政府近年積極扶植的企業之一。

值得注意的是，鴻海 (2317-TW) 先前就與 Vedanta Group 合資成立公司，布局半導體、顯示器面板等兩大領域，這次群創與 Vedanta 簽訂技術移轉合約，也令外界增添不少想像空間。

產業人士分析，雙邊合作契機可能就是由鴻海牽線，雖然全球面板仍處於供過於求狀況，並不適合再增建新廠，但就印度市場而已，現階段絕大多數的面板都是由中國等海外進口，並不符合印度製造，且縱觀印度市場需求普遍也屬於應用舊世代產線的中低階產品，台廠技術移轉應不致於造成高階技術外流，並有利台廠去化舊世代產線設備。